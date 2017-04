Mantiene fuero ex tesorero de Javier Duarte

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La solicitud de desafuero del diputado veracruzano priista, Tarek Abdalá, acusado de complicidad en el desvío de recursos de Javier Duarte, quedó congelada luego de que diputados del PRI decidieron no presentar ni siquiera el dictamen para que se votara, con el argumento de que no había condiciones, según informa el portal Animal Político De esta forma, Abdalá conserva su fuero y no podrá ser detenido por la Fiscalía de Veracruz, que lo acusa de desviar fondos públicos por un monto de 23 mil 156 millones de pesos.“No es procedente emitir dictamen en ningún sentido, y por eso propongo aplazarlo hasta que no tengamos información del juez de distrito, y hasta que el fiscal de Veracruz nos diga, fidedignamente, si está en condiciones de ejercer acción penal contra Tarek”, dijo el presidente de la sección instructora, el priista Ricardo Ramírez.Por otro lado, legisladores del PAN y el PRD acusaron que con esto el caso queda “en el limbo” y en la impunidad, ya que no será discutido en el pleno y de momento no procederá la solicitud de desafuero que hizo la Fiscalía de Veracruz.La Fiscalía de Veracruz solicitó desde enero que se le retire el fuero a Antonio Tarek, para poder investigarlo y sancionarlo por su presunta responsabilidad en el desvío de millones de pesos del erario veracruzano, esto durante el gobierno de Javier Duarte, encarcelado en Guatemala.Tarek fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, dependencia que autorizó partidas presupuestales para pagar contratos a la red de empresas fantasma de Duarte.La firma de Tarek apareció en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado, en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente del PRI, Enrique Ochoa, que no se sancionara a Duarte.En noviembre pasado, el diputado Abdalá reconoció que más de 300 millones de pesos de un subsidio federal de salud se canalizaron para otras “prioridades” de la administración estatal, pero sostuvo que solo cumplía con una política de gasto establecida por el gobierno veracruzano.