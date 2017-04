Busca Nuño fortalecer escuelas con docentes bilingües

(SUN)

Durante la presentación del nuevo modelo educativo en Baja California Sur, el secretario Aurelio Nuño Mayer, dijo que en la ruta de implementación, será importante el fortalecimiento de las escuelas formadoras de docentes, garantizando maestros bilingües.



En su visita a La Paz, que estuvo marcada por un grupo de docentes, quienes se manifestaron afuera del centro de convenciones donde se presentó el modelo, el secretario enlistó las motivaciones y objetivos que contempla, centrados en el “aprender a aprender”.



Refirió que a través de un estudio integral, un proceso de revisión profunda dijo "se construyó la propuesta que se presentó en julio de 2016 y que contempla como parte fundamental la formación y capacitación de los docentes. Por ello se alista la presentación del nuevo programa para que las instituciones formadoras de docentes logren el egreso de maestros que dominen el idioma inglés".



Manifestó que el primer paso ya se tiene, dijo, son mil plazas para maestros y de este modo reforzar la enseñanza del idioma inglés en las escuelas normales.



"En la ruta de implementación, el modelo viene acompañado del programa más ambicioso de infraestructura de las últimas décadas, con la inversión de 50 mil millones de pesos para arreglar 33 mil escuelas en todo el País", añadió.



Aseguró que se pasará de contar con 6 mil escuelas de tiempo completo a 25 mil.



En el acto, el gobernador Carlos Mendoza Davis sostuvo que respalda las acciones del Gobierno federal para el fortalecimiento de la educación de calidad en el País y ofreció a la entidad para que sea “piloto” en la instrumentación del modelo.



Durante el acto se presentó un grupo de profesores del Comité Seccional Democrático del SNTE, quienes con mantas rechazaron el modelo y consideraron que “no tiene pies ni cabeza”.



Cuestionaron los métodos para el proceso de evaluación docente y denunciaron en algunas zonas del País se ha utilizado “violencia excesiva y militarización”.



Aurelio Nuño enfocado en educación y no en temas electorales.

El secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que está enfocado sólo en este tema y no en asuntos electorales.



A pregunta expresa sobre si su nombre aparecerá en alguna boleta electoral, el secretario dijo que sólo atiende su trabajo que es encomienda del presidente Enrique Peña Nieto.



“Yo estoy enfocado en poder sacar adelante el modelo educativo, ese es el trabajo que me ha encomendado el presidente de la República, es mi pasión. Yo estaré y estoy permanente en campaña en favor de que salga adelante el modelo educativo”, enfatizó.



Nuño Mayer, acompañado del gobernador Carlos Mendoza Davis, presentó el modelo educativo ante cientos de profesores de distintos niveles educativos en Baja California Sur y exhortó a todo el sector a sumarse en las tareas que incluye, con el objetivo de lograr una educación de excelencia.