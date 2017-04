Novio de argentina asesinada en QR no está detenido: Fiscalía

CANCÚN, Quintana Roo(SUN)

La Fiscalía General de Quintana Roo mantiene varias líneas de investigación sobre el asesinato de Cinthia Vanesa González, ciudadana argentina de 25 años, quien al parecer fue estrangulada y su cuerpo colocado dentro de una caja de cartón, en una vivienda ubicada en Playa del Carmen, en la Riviera Maya.



La institución informó que el novio de la joven, identificado como Francisco “N”, también de nacionalidad argentina, no está detenido, pero se encuentra “localizable”, ya que forma parte de las indagatorias que integran la carpeta de investigación 129/2017, abierta el martes pasado por el delito de homicidio.



La versión contrasta con lo declarado por familiares de la víctima, la madre y la prima de la joven, quien en declaraciones a medios de comunicación de Argentina, han señalado que Francisco está preso, sin ser culpable, pues atribuyen el crimen a un mexicano, a quien supuestamente la pareja hospedó en su domicilio.



Francisco fue quien encontró el cuerpo el martes pasado, en el interior de la vivienda que ambos habitaban desde hace unos meses, de acuerdo con testimonios de vecinos, recabados por la Policía Ministerial. El domicilio se ubica en la colonia Luis Donaldo Colosio, una zona popular de la ciudad de Playa del Carmen.



La versión de los familiares de Cinthia es que la joven y su pareja llevaban un año radicando en Playa del Carmen y que un día antes del crimen, hospedaron a un mexicano, del cual sospechan y refieren, quería robarles. Al ser descubierto por la joven, presumen que él la mató.



La necropsia arrojó que la mujer de 25 años falleció por asfixia y estrangulamiento. Algunas versiones refieren que el cuerpo presentó traumatismos. Los familiares han declarado en su país que prefieren que el cadáver de la joven sea repatriado y declaran que les han recomendado que no reclamen el cuerpo en Playa del Carmen.



Al respecto la Fiscalía señaló que la falta de contacto con la familia ha dificultado en gran medida los avances de la investigación, pues existen muchos datos que no posee y que han tenido que recabar con vecinos o amistades. El cuerpo, efectivamente, no ha sido identificado, ni reclamado.



La institución también rechazó que exista resistencia a aportar información del caso e invocó las nuevas disposiciones del Sistema Penal para reservarse datos, para evitar entorpecer las indagatorias o incurrir en alguna falta que perjudique la investigación.