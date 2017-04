Avanza en comisiones del Senado sanción a aerolíneas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Comercio y Fomento Industrial, de Estudios Legislativos y Especial de Productividad del Senado se allanaron a la minuta que envió la Cámara de Diputados, la cual reforma la Ley de Aviación y Profeco, que considera sanciones a las aerolíneas en caso de retrasos y cancelaciones en sus vuelos atribuibles a las empresas aéreas.



La minuta considera como una de las mayores modificaciones el sancionar a la aerolínea por demoras en sus vuelos de 1 a 4 horas, con el pago de alimentos y bebidas, así como una compensación a favor del usuario no menor de 7.5% o descuentos para vuelos posteriores.



También, si la demora es mayor a cuatro horas, el vuelo se podría considerar cancelado y el permisionario o concesionario deberá reintegrarle el total del precio del boleto de pasaje y una indemnización que no será menor al 25% del costo del boleto del cual haya sido adquirido y el ofrecimiento de todos los medios a su alcance para un transporte sustituto en el primer vuelo disponible.



El senador Raúl Pozos, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, aseguró que estos cambios tendrán beneficios para los usuarios porque en el caso de que se presenten demoras por parte de las aerolíneas, se reembolsara del 25% del pasaje.



Además, el pasajero podrá transportar como mínimo y sin cargo alguno, una maleta de 25 kilogramos de equipaje cuando los vuelos se realicen en aeronaves.



El senador Luis Armando Melgar afirmó que este es un gran paso hacia la transparencia para fortalecer al consumidor.



“Se está recogiendo un reclamo de todos los usuarios. Aquí no hay persecución de nadie para nadie, lo contrario, se ha hecho un gran esfuerzo legislativo, para avanzar, en lo que hoy es un primer paso para la transparencia y para la certeza”, señaló.