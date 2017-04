Morena pide acelerar investigación contra Eva Cadena

VERACRUZ(SUN)

El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, demandó a autoridades ministeriales acelerar las investigaciones en torno al caso de la diputada local Eva Cadena, quien fue videograbada al menos en dos ocasiones recibiendo dinero en efectivo.



"Es una oportunidad para Morena para demostrar que somos diferentes, aquí ya actuamos en seis o siete horas y teníamos medidas cautelares necesarias para inocular cualquier daño a la línea estrategia de Morena en materia de corrupción, no esperamos 85 años", dijo.



En entrevista, destacó la necesidad que tanto autoridades estatales como federales indaguen y consigan los vídeos de seguridad del hotel donde fue grabada la legisladora estatal para descubrir quienes fueron las personas que dieron el recurso.



"Tienen que verse los videos de seguridad del hotel no sólo deben aparecer las manitas sino quienes son, debe aparecer cómo llegaron, cómo editaron y los medios que participan en esta campaña mediática", aseveró.



Ladrón de Guevara rechazó que el dinero que recibió la diputada local haya llegado a Morena en Veracruz y, mucho menos, a López Obrador.



A pregunta expresa, recordó que Eva Cadena fue electa como candidata a la diputación local de Las Choapas debido a que durante varios años se enfrentó al cacicazgo que encabezaba Renato Tronco, hoy prófugo de la justicia y acusado de ser el autor intelectual del crimen de un regidor.



El líder partidista, detalló que Las Choapas han estado inmersas, desde hace años, en una espiral de violencia relacionada con el narcotráfico y secuestro, además del cacicazgo de Renato Tronco, quien fue alcalde y diputado local por Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Destacó que la posición de Morena sigue siendo la misma, que Eva Cadena no vuelva a su curul y enfrente las consecuencias de sus actos sin la protección del fuero.