Trump dice que no sacará a EU del Tlcan

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump dijo el jueves que los mandatarios de Canadá y México, en sendas conversaciones telefónicas, le pidieron que Estados Unidos permanezca como socio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que él estuvo de acuerdo.



Sin embargo, en un mensaje en su cuenta verificada de Twitter, Trump dijo que su respuesta positiva estaba "sujeta al hecho de que si no alcanzamos un acuerdo justo para todos, pondremos fin al TLCAN".



Dijo que las relaciones entre Estados Unidos y México y Canadá son "muy buenas: acuerdo muy posible".



Según un comunicado de la Casa Blanca en la víspera, Trump aseguró al presidente mexicano Enrique Peña Nieto y al primer ministro canadiense Justin Trudeau que Estados Unidos "acordó no rescindir el TLCAN en esta ocasión".



"El presidente Trump accedió a no poner fin al TLCAN en este momento y los líderes acordaron proceder con prontitud, de conformidad con sus procedimientos internos, para facilitar la renegociación" del acuerdo en "beneficio de los tres países", señaló la residencia presidencial.



Trump dijo creer que "el resultado final hará a los tres países más fuertes y mejores".



El gobierno mexicano confirmó la conversación en un comunicado difundido el miércoles por la tarde.



"Los mandatarios coincidieron en la conveniencia de mantener el tratado de Libre Comercio de América del Norte y trabajar junto con Canadá, para llevar a cabo una exitosa renegociación, para beneficio de los tres países", agregó en su comunicado el gobierno mexicano.



Por su parte, la oficina de Trudeau indicó en un breve comunicado que "los dos líderes continuaron su diálogo sobre las relaciones comerciales Canadá-Estados Unidos y el primer ministro hizo hincapié en la importancia de la estabilidad y el crecimiento del empleo en nuestras relaciones comerciales".



El anuncio fue efectuado horas después de que funcionarios gubernamentales indicaron que Trump sopesaba elaborar un borrador de un decreto para retirar a Estados Unidos del acuerdo, aunque también advirtieron que era solo una entre diversas opciones que estaban siendo analizadas por el mandatario y su personal.



Algunos consideraron que dicha amenaza era una postura de Trump para obtener ventaja sobre México y Canadá mientras intenta negociar cambios al tratado. Durante su campaña, el ahora presidente se quejó del acuerdo, describiéndolo como un "desastre".