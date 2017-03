Exportaciones mexicanas crecen 8% en febrero

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante el segundo mes del año el valor de las exportaciones de mercancías en México fue de 31 mil 269 millones de dólares, cifra 8.0% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, pero inferior al 11.4% reportado en enero de 2017, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Este resultado fue producto del crecimientos de 5.5% en las exportaciones no petroleras y de 69% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 3.9% a tasa anual, en tanto que las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 13.5%.



Por su parte, el valor de las importaciones de mercancías sumó 30 mil 585 millones de dólares, monto que implicó un aumento anual de 2.8%. Dicha cifra se originó de la combinación de un crecimiento de 65% en las importaciones petroleras y de una reducción de 1.3% en las no petroleras.



Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron alzas anuales de 6.1% en las importaciones de bienes de consumo y de 3.2% en las de bienes de uso intermedio, mientras que se presentó una caída de 4.4% en las de bienes de capital.



Producto de todo lo anterior, la balanza comercial del país reportó un superávit por 684 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 783 millones de dólares registrado en el segundo mes de 2016. Con este resultado del saldo en febrero, para el primer bimestre de este año la balanza comercial presentó un déficit de 2 mil 610 millones de dólares.