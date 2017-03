Hija de Monreal renuncia a liquidación

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Por considerar su salida una situación injusta y por razones políticas, Elda Catalina Monreal Pérez, hija del jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, renunció a un millón 210 mil 543 pesos con 48 centavos como pago de liquidación por tres años de servicio en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).



En una carta fechada el 16 de marzo de este año, se señala que la hija de Monreal Ávila, quien se desempeñaba como gerente de la Coordinación General de Recursos Humanos devuelve el cheque de liquidación número 0025023 porque considera que es necesario que se “aclare la situación injusta en la que por razones políticas, ajenas a mi persona, me vi envuelta” y que motivaron su salida del instituto.



“Tengo la convicción de que así será. La restitución mencionada la realizo con toda la dignidad y honestidad, porque estimo que lo más importante en la vida son la congruencia y los principios que me han sido inculcados”, se lee en la carta.



Eldaa Catalina Monreal Pérez, quien ingresó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el 7 de marzo de 2014, agradece al director David Penchyna Grub por las atenciones recibidas y por el tiempo que laboró para la institución.



La ex gerente de la Coordinación General de Recursos Humanos resalta que en el Infonavit disfrutó trabajar en armonía y donde aprendió el valor de la amistad y del compañerismo con quienes formó equipo de trabajo en esa dependencia.



Según el recibo de finiquito, también en poder de esta casa editorial, Moreal Pérez recibiría un millón 210 mil 543 pesos con 48 centavos en total, dinero que no aceptó.



Mensualmente recibía 136 mil 993.50 pesos, con un sueldo diario de 4 mil 566.45 pesos.



Tan sólo por sus servicios prestados en tres años, el Infonavit le otorga un millón 155 mil 254 pesos: Por liquidación Fondo de Ahorro 127 mil 277 pesos, por prima de antigüedad 433 mil 675 pesos, por vacaciones 103 mil 338 pesos y por el goce de días económicos 5 mil 342 pesos. También se desglosa un bono semestral de 202 mil 141 pesos con 50 centavos.



Hace casi dos meses, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a cargo del empresario Claudio X. González, sacó a la luz pública la adquisición de 14 contratos por 266 millones de pesos presuntamente otorgados de manera irregular a amigos de Eldaa Catalina Monreal Pérez, hija del jefe de la delegación Cuauthémoc, Ricardo Monreal Ávila.



La Contraloría General de la Ciudad de México aún no determina si existen o no irregularidades administrativas en los contratos otorgados durante la presente administración en la delegación Cuauhtémoc, debido a que el proceso de análisis aún continúa.



Sin embargo, por este escándalo, la hija del político zacatecano ha sido investigada tanto en su trayectoria universitaria como laboral.



El Gran Diario de México dio a conocer hace unos días que Catalina Monreal es también socia del Grupo Multiservicios La Plata que maneja, entre otros negocios, siete gasolineras localizadas en diversos municipios del estado de Zacatecas.



Monreal Pérez, la joven socia, ha dicho que no tiene nada que ocultar y que no quería seguir siendo instrumento de golpeteo en contra de su familia.



En una carta, Monreal Pérez explicó que en esa actividad no ve nada ilegal ni oscuro en su participación de la sociedad señalada, aunque este asunto ha sido, agregó, motivo constante de descalificación para su familia y ahora de su renuncia en el Infonavit.