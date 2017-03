'Ley de Baños' costará 3 mil 760 millones a Carolina del Norte

RALEIGH, Carolina del Norte (AP)

La ley de Carolina del Norte que limita las protecciones al colectivo LGBT costará al estado más de 3 mil 760 millones de dólares en negocios perdidos en una docena de años, según cálculos de The Associated Press.



Los republicanos aseguran que la conocida como "ley de baños" no está afectando a la economía.



El cálculo incluye las proyecciones del Departamento de Comercio estatal para varias grandes empresas que retiraron proyectos como consecuencia de la ley, además de estimaciones de docenas de eventos deportivos, conciertos y convenciones cancelados.



Sin embargo, otras medidas muestran que Carolina del Norte tiene una economía saneada de más de 500 mil millones de dólares anuales. El gobierno federal reportó que el estado tenía una de las economías de más rápido crecimiento del país meses después de la aprobación de la ley.



El vicegobernador del estado, el republicano Dan Forest, señaló que los medios de comunicación están exagerando las consecuencias económicas de la norma.