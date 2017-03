Sólo 8.6% de aspirantes a la UNAM se quedaron

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En su primer concurso de ingreso del año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aceptó a sólo 8.6% de los jóvenes que presentaron su examen de ingreso para alguno de los 118 programas académicos que ofrece la institución, tanto en el sistema escolarizado como en la Universidad Abierta y a Distancia.



Esto representa que de los 144 mil 61 jóvenes que presentaron su examen de primera vuelta, sólo 12 mil 472 alcanzaron el puntaje requerido por la universidad en sus diferentes programas de estudio, lo que significa que 131 mil 589 no obtuvieron un lugar.



Lizbeth Landeros Arriaga es una de las más de 131 mil jóvenes que no ingresarán. Aunque este resultado la dejó triste, ve su situación con optimismo y está dispuesta a presentarse en el examen de segunda vuelta, que se celebrará a mediados de año y aprovechará para cambiar su elección de carrera.



“No fui aceptada en esta primera vuelta, pero no importa porque voy a hacer el examen para la segunda vuelta. Lo que me había pasado es que pensaba que quería estudiar Relaciones Internacionales, pero me di cuenta de que en realidad lo que me gustaba era Derecho”, comentó.



Dijo que la UNAM es su opción para estudiar puesto que sus papás no tienen los recursos para costear la carrera en una universidad privada; ella estudió el bachillerato en una preparatoria de paga, dijo, pero siempre tuvo una beca de 100%.



“Siempre estuve becada y además, educativamente no se puede comparar el nivel de la UNAM con otras escuelas”, contó.



Esto es similar respecto a la cantidad de jóvenes aceptados en 2016, cuando la UNAM también recibió a 8.6% de los jóvenes que presentaron sus exámenes de admisión en los concursos de febrero y julio, conocidos como la primera y segunda vueltas, para 118 programas académicos de licenciatura.