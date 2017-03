Suspenden rastreo de fosas ilegales por amenaza del 'narco'

CHILPANCINGO, Guerrero(Agencias)

El vocero del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa Siempre Vivos, José Díaz Navarro, anunció la suspensión de la segunda etapa de búsqueda de fosas clandestinas, luego de que fuera amenazado en redes sociales por presuntos integrantes de “Los Ardillos”.



La búsqueda estaba prevista para este lunes 27 y se realizaría en el municipio de Zitlala, donde los grupos delictivos de “Los Rojos” y “Los Ardillos” mantienen una férrea disputa por el control del trasiego de droga.



El colectivo envió un comunicado donde avisó la suspensión de la búsqueda porque no existen condiciones de seguridad y acusaron que el Ejército y la Policía Federal se niegan a acompañarlos.



“Esto de las amenazas no es nada nuevo, ya que desde hace dos años las he estado recibiendo tras la desaparición de mis familiares”, admitió Navarro.



Recordó que el 22 de diciembre del 2015 Bernardo Carreto, que participaba en este grupo, buscando a sus cinco hijos desaparecidos, fue asesinado a balazos.



Navarro, quien al igual que muchas familias de desaparecidos viven desplazados de sus comunidades, acusó al Gobierno del priista Héctor Astudillo de ser indiferente ante lo que pasa en Chilapa.



En uno año, indicó, Astudillo les ha cancelado cuatro veces una reunión con los cinco colectivos de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Acapulco y Zitlala.