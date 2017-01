Preocupan a Videgaray sentimientos racistas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En el marco del Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray , manifestó preocupación por el resurgimiento de sentimientos racistas, nacionalismos mal entendidos que colocan hoy a la humanidad en una peligrosa retórica de “nosotros contra ellos”.Durante un acto que se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Videgaray Caso expuso que no se puede pasar por encima de los principios de igualdad, de equidad entre todos los seres humanos para nuevamente abrir la peligrosa e inquietante puerta del racismo y la discriminación.Hizo referencia a que por medio de la tecnología se difunde propaganda racista, que busca lucrar políticamente con el mundo, con la pobreza, con la frustración económica de los pueblos; que peligrosamente se encamina hacia la discriminación y hacia el odio.“Hoy más que nunca la verdad del holocausto, debe de ser una verdad que se reconozca, se explique, se difunda, porque es al entender la abominación, el horror al que conduce el odio, que estaremos en condiciones la raza humana de volver a evitar estos hechos tan profundamente lamentables”, indicó.Puntualizó que el estado mexicano reconoce y recuerda la existencia, la veracidad de lo que calificó como un abominable hecho histórico.“Nunca habremos de poner en duda la existencia, incluso parcialmente de esta abominación en la historia de la humanidad, lo hacemos con la convicción de que recordar es un imperativo de solidaridad y no solamente con el pueblo judío, el principal blanco de esta tragedia en la historia de la humanidad, si no también, con otras religiones, otras nacionalidades que también fueron víctimas del horror del holocausto”, mencionó.Recordar, expuso, significa mirar para adelante.México, añadió, hoy cuenta con una sociedad más plural, abierta, tolerante; la libertad de expresión, de asociación y política, entre otras, se ejerce a plenitud.Hoy México, expuso, ha aprendido a caminar el camino de la tolerancia y esa es la voluntad política del Estado Mexicano.En el acto estuvo presente Giancarlo Summa, Director del Centro de Información de las Naciones Unidas en México, Cuba y República Dominicana, la senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión del Senado de la República en materia de Relaciones Exteriores, para organismos multilaterales, Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, el señor Moshe Barth, sobreviviente del Holocausto y cuya presencia nos inspira y nos honra mucho.