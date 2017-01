AMLO acusa a Peña Nieto de pactar construcción del muro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó al presidente Enrique Peña Nieto de pactar “en lo oscurito” la construcción del muro fronterizo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, tras la comunicación telefónica que sostuvieron ambos mandatarios.Desde Chiconcuac, Estado de México, el líder partidista calificó como inaceptable que Peña Nieto acuerde con Trump dejar de hablar públicamente sobre construcción del muro.“Ya llegaron a un acuerdo, imagínense lo que es un acuerdo para no tratar el tema del muro y de la persecución de migrantes, es un acuerdo en lo oscurito, es la ignominia”, subrayó.En entrevista, después de un evento público, López Obrador dijo que no es posible que el titular del Ejecutivo federal informé, a través de un boletín, que habló con Donald Trump para ya no tratar públicamente el tema del muro y de la persecución de los mexicanos en Estados Unidos, “esa es una claudicación, nosotros no compartimos ese punto de vista”.Informó que harán una gira en febrero por Estados Unidos para conformar un frente cívico en defensa de los migrantes, así como contra la xenofobia.“No vamos a hacer comparsa, no vamos a hacer alcahuetes, y nosotros vamos a ir Estados Unidos a crear un Frente Cívico en Defensa de los Migrantes, en contra de la Xenofobia, es decir, fomentar el odio a los extranjeros, lo que están haciendo desde el gobierno de los Estados Unidos”, adelantó.Reiteró que si Peña Nieto no acude a la ONU para denunciar al gobierno de Estados Unidos por violación de los derechos humanos, Morena acudirá a esas instancias.