AMLO promete "cancelar" la reforma educativa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En su tercer día de gira por Tabasco, el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador prometió a sus seguidores "cancelar la mal llamada reforma educativa".



López Obrador, al frente de la coalición Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT), señaló que de ganar las elecciones del próximo año, concretará un acuerdo con el magisterio para impulsar una reforma que sí esté enfocada a mejorar la calidad de la educación.



"Quiero enviar un mensaje […] a los maestros que están organizados en la CNTE, a los maestros organizados en el SNTE, a todas las maestras y maestros de México. Quiero aquí, desde mi tierra, desde mi agua, hacer el compromiso con todo el magisterio nacional que al triunfo de nuestro movimiento se va a cancelar la mal llamada reforma educativa", espetó el tabasqueño.



Agregó que el gobierno federal no "va a seguir humillando al magisterio" porque, si bien el sistema educativo es mejorable y perfectible, es gracias a los maestros "que sabemos mucho o poco".



Ésta no es la primera vez que el precandidato se pronuncia contra la reforma educativa, con todas sus leyes promulgadas desde septiembre del 2013.



Apenas el 17 de noviembre, López Obrador pidió al entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño, “que no se confunda” pues él defiende una auténtica reforma y no está a favor de la venta de plazas magisteriales.



Nuño, ahora coordinador de la precampaña de José Antonio Meade (PRI-PVEM-Nueva Alianza) dijo el domingo que "por interés político, López Obrador quiere cancelar los sueños de niños y jóvenes a una educación de calidad".



Ese mismo día, El Universal publicó en su edición impresa que Fernando González Sánchez, yerno de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, pertenece a las Redes Sociales Progresistas (RSP) que trabajan en mítines a favor del tabasqueño.