Borge será extraditado a México antes del 15 de enero, señala defensa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Antes de que se venza el plazo el próximo 15 de enero de 2018, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, encarcelado en Panamá, será extraditado a México, confirmó su abogado, Carlos Carrillo.



El litigante panameño afirmó que el ex priísta fue notificado de la extradición el pasado 15 de diciembre y recordó que decidió no interponer ningún recurso contra la determinación de la Corte Suprema de Panamá, que calificó de legal la detención, ocurrida en junio de este año cuando intentaba viajar a París desde Ciudad de Panamá.



"Conforme le fue notificada el 15 de diciembre pasado, la extradición será antes del 15 de enero del próximo año", señaló.



Carrillo comentó que faltan algunos trámites para que pueda concretarse el traslado de Borge Ángulo, requerido por las autoridades mexicanas por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de funciones.



"Hasta ahora lo que está en espera es la culminación de una documentación, la formalización correspondiente y el plazo que está corriendo de los 30 días", indicó.