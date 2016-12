El diputado Adrián Rubalcava presume "cuerpazo" en Facebook

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adrián Rubalcava, subió una fotografía semidesnudo a su cuenta de Facebook.



“Bañito navideño. Una vez al año no hace daño. Quién se bañó hoy? (sic)”, fue parte del texto que publicó junto con una selfie en un baño, en la que aparece con el torso descubierto y con sólo una toalla.



“Nada como darse un baño en estas fechas, llenarse de amor y sacudirse las malas vibras! Felices fiestas” añadió el ex jefe delegacional de Cuajimalpa.



La imagen, subida por el político en los primeros minutos del 25 de diciembre, provocó reacciones, desde piropos hasta críticas en los comentarios compartidos por usuarios.



"Chiquito bebé. Lic Adrián lo que hizo Dios para los ojos de las mujeres", comentó la usuaria Saucedo Domínguez Sarita Sariux.



En contraste, la usuaria Delia Vázquez cuestionó: "ya no sabe ni cómo llamar la atención para que le den su voto para gobierno".

La imagen fue compartida al menos 214 veces y tuvo más de 5 mil 800 “me gusta”.