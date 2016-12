Tormentas de nieve causan estragos en Grandes Planicies

CHICAGO, Illinois(AP)

Las condiciones para viajar seguían peligrosas mientras una tormenta invernal arrasaba gran parte de las Grandes Planicies el lunes, cuando caía tanta nieve y soplaba tanto viento que la visibilidad en algunos caminos era de casi cero.



La combinación de lluvia helada, nieve y fuertes vientos que obligaron al cierre de varias partes de autopistas el domingo en las Dakota continuó el lunes por la mañana, y las autoridades emitieron advertencias para que la gente no maneje en gran parte de North Dakota.



La tormenta también ha causado apagones en amplias zonas de las Dakota, Nebraska y el Oeste de Iowa.



La Asociación Rural Eléctrica de South Dakota dijo que más de 12 mil de sus clientes no tenían electricidad el lunes por la mañana.



En Nebraska, vientos de hasta 70 millas por hora (113 kph) causaron apagones en partes del centro y oriente del estado el domingo, aunque para el lunes por la mañana se reportaba que el servicio eléctrico había sido restaurado en la mayoría de las viviendas.



"Entre el hielo y la nieve, y los vientos soplando como loco, no habrá nada moviéndose" hasta el lunes por la tarde, dijo el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, Greg Gust, en Grand Forks, North Dakota. "Luego será hora de comenzar a excavar".



La recomendación de Gust para los viajeros: "Quédense donde están".



La oficina del servicio de meteorología en Bismarck, North Dakota, pronosticó que se acumularía entre 8 y 15 pulgadas de nieve (20 y 38 centímetros) en partes del Oeste del estado y tormentas en la región central.



El Departamento de Transportación de North Dakota cerró casi toda una sección de 240 millas (386 kilómetros) de la carretera interestatal 94 el domingo por la noche, desde la frontera con Montana hasta Jamestown. Esa sección seguía cerrada el lunes por la mañana.