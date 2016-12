Séptimo día de toma de edificio por pelea tribal en Rhode Island

CHARLESTOWN, Rhode Island (AP)

La toma de un edificio tribal del gobierno por parte de una facción de la tribu Narragansett que demanda un cambio de liderazgo entró en su séptimo día en Rhode Island.



Bella Noka, quien participa en la toma, dijo que jefes tribales se reunieron con las autoridades el domingo para hablar sobre la posibilidad de poner fin a la protesta mientras se resuelve la disputa a través de mediación.



Noka agregó que no se pudieron de acuerdo y alrededor de 20 personas siguen dentro el lunes.



Algunos de los que realizaron la toma son miembros del consejo que destituyeron al jefe Sachem Matthew Thomas y quieren que renuncie.



Thomas y la gente que lo apoya no reconocen los resultados de una elección realizada en julio ni la destitución.



Un juez federal y el gobernador de Rhode Island han dicho que ellos no tienen jurisdicción sobre la tribu soberana.

Noka dijo que están usando un generador luego que les cortaran la electricidad el viernes.