Cuauhtémoc Blanco acepta ser candidato de Encuentro Social a Morelos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente del partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, "destapó" al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco como su candidato a gobernador de Morelos para el próximo año, y el ex futbolista aceptó participar en la contienda.



"Sí, con gusto y todavía le entro todavía más fuerte a los trancazos, yo sé que va a ser más complicado, ahorita tenemos que terminar mi compromiso como alcalde y después para el próximo año contendremos", dijo el ex futbolista.



En entrevista luego de participar en el evento de conmemoración del tercer aniversario de este instituto político, Cuauhtémoc Blanco adelantó que va por Graco Ramírez si llega a la gubernatura y va con todo "tope donde tope".



"Para el próximo año, ahorita lo viste, me postulan para gobernar, me voy con todo a dónde tope, como se lo he dicho a donde tope, no me voy a tentar el corazón, aunque me ofrezca millonadas de dinero de lo que se ha robado, no lo voy a perdonar si llego a la gubernatura, a él y a los alcaldes que se han robado toda la lana y lo digo abiertamente sin tapujos, sí tengo miedo, pero no me rajo, soy un hombre con muchas agallas y fuerza de voluntad para poder luchar contra estas injusticias", dijo Cuauhtémoc Blanco.