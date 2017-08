En mayo o junio de 2018 bajará el aguacate: Productores

(SUN)

Productores de aguacate esperan que sea hasta mayo o junio de 2018 cuando se vea un equilibro en los precios del fruto en el mercado mexicano, el cual acumula tres años muy exitosos en exportaciones, pero en los que no se ha cubierto el total de la demanda interna en el País.



“Yo calcularía para mayo o junio del próximo año, dependiendo de la floración del producto, podríamos ver volúmenes de producción”, dijo el presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco, Jacobo Cabrera.



El directivo recordó que Jalisco es el segundo estado con mayor producción de aguacate en México, detrás de Michoacán y explicó que la demanda externa se ha mantenido y apenas inició el ciclo de crecimiento del producto que se destinaría al consumo nacional.



“El tema principal realmente es que la mayoría de nuestro producto es para exportación. Vienen muchos ranchos aguacateros en producción que se espera que el próximo año ya estén manejando el producto y eso principalmente se va a destinar al mercado nacional, porque no están ligados directamente a cinturones de exportación”, precisó Cabrera.



“Creemos que eso de alguna manera va a equilibrar el mercado, y para esa producción que no está ligada a las zonas altamente exportadoras lo que estamos buscando es certificarla y meterla en los mercados de nicho, en rubros como el orgánico, hotelería y restaurantes, lo cual puede equilibrar el precio”, agregó.