EU enfurece a Maduro con más sanciones

WASHINGTON D.C. (Agencias)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un decreto que prohíbe realizar negocios con nuevas emisiones de deuda del gobierno de Venezuela y de su petrolera estatal, en un esfuerzo por cortar los fondos que sostienen a la “dictadura” del presidente Nicolás Maduro, dijo la Casa Blanca.



Trump firmó una orden ejecutiva que incluye la prohibición al sistema financiero de EU de comprar bonos y deuda del Estado venezolano y de la compañía petrolera estatal PDVSA e impide a los bancos concederles nuevos créditos. Restringe también la negociación de algunos bonos que tiene el Estado venezolano, así como el pago de dividendos por los mismos, aunque no impuso embargo petrolero y expedirá licencias a determinadas transacciones “para mitigar el daño al pueblo estadounidense y venezolano”.



De dirigir sanciones contra individuos del entorno político del mandatario venezolano, él mismo incluido, EU se enfocará ahora en el sustento económico de la estructura estatal.



“Maduro ya no podrá sacar ventaja del sistema de financiamiento estadounidense para facilitar el saqueo de la economía de Venezuela a costa del pueblo venezolano”, dijo el secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin.



Por su parte, el presidente de Venezuela dijo en un video que “nos vamos a liberar de los chantajes del dólar, del financiamiento estadounidense, habrá que pasar por sacricios para saber, pero hay que blindar al país”.



Poco después reclamó un “juicio histórico” contra quienes desde la oposición o el extranjero hayan pedido sanciones económicas contra el país caribeño que, acotó, “dañan nuestra vida económica”. En particular, señaló al presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges.



El canciller venezolano Jorge Arreaza calicó las medidas de EU como “la peor agresión hacia Venezuela en los últimos 200 años”. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, respondió que las “sanciones contra dictadores no constituyen agresión, son instrumentos de defensa de los derechos humanos”.



El anuncio de sanciones se produce un día antes del inicio de maniobras ordenadas por Maduro ante la “amenaza” de EU en las que participarán, hoy y mañana, unos 900 mil militares y civiles venezolanos. La Casa Blanca descartó ayer mismo una eventual operación militar contra Venezuela en el futuro próximo, aunque admitió que es una de las “opciones” que evalúa.



Morales vs Fox.

En tanto, el presidente boliviano Evo Morales responsabilizó a Vicente Fox de lo que le pase a Maduro, luego de que el ex mandatario mexicano dijera que o el venezolano renuncia o “sale con las patas por delante”. “Insinuar hacer renunciar o matar a un revolucionario es pensamiento del imperio norteamericano; es delito y magnicidio”, tuiteó Evo, quien llamó al mexicano a luchar “contra el muro y no contra el hermano Maduro”.



Fox respondió a Evo: “¿Quién va a hacer responsable a Maduro por los hermanos venezolanos caídos al día de hoy?”. Añadió que “tener un pueblo viviendo en hambre y miedo con tal de perpetuarse en el poder, eso sí es un crimen de lesa humanidad”.