Trump indulta al ex jefe de policía Joe Arpaio

PHOENIX, Arizona(AP )

El presidente Donald Trump indultó el viernes al ex jefe policial Joe Arpaio y lo salvó de cumplir una posible pena de prisión después de que fuera declarado culpable de desacato por haber persistido en realizar sus patrullajes para detectar a inmigrantes no autorizados.



La medida presidencial revirtió lo que los detractores consideraban un merecido castigo para un sheriff que había eludido la rendición de cuentas por sus tácticas controversiales durante su periodo como el jefe policial de la zona metropolitana de Phoenix.



La Casa Blanca dijo que el ex jefe policial de 85 años es un “digno candidato” del perdón presidencial. Fue el primer indulto que concede Trump como mandatario.



“Me complace informarles que acabo de conceder un indulto total al sheriff Joe Arpaio, patriota estadounidense de 85 años. ¡Mantuvo segura a Arizona!”, tuiteó Trump el viernes.



El indulto para Arpaio fue anunciado tres días después de un mitin en Phoenix en el que el presidente manifestó su disposición a exonerar al ex jefe policial de su declaración de culpabilidad por un delito menor de desacato a una corte.



“Durante todo el tiempo que fue jefe de policía, Arpaio continuó el trabajo de su vida de proteger al público de los azotes de la delincuencia y la inmigración ilegal”, señaló la Casa Blanca en un comunicado.



Arpaio estuvo de humor para celebrar después del indulto. Comió en un restaurante italiano y alguien de su grupo pidió champaña. Dijo a The Associated Press que estaba agradecido por el indulto presidencial.



“Agradezco lo que el presidente hizo”, señaló. “Tengo que decirlo: Indulto o no indulto, estaré con él mientras sea presidente”.



El indulto suscitó críticas severas e inmediatas de líderes hispanos y políticos en Arizona y en otras partes. Dijeron que el perdón presidencial equivalía a avalar el racismo al cancelar la declaración de culpabilidad emitida contra un hombre que las cortes determinaron había convertido a los latinos en el objetivo de sus patrullajes de inmigración.



“Indultar a Joe Arpaio es una bofetada a las personas del condado Maricopa, en especial para la comunidad hispana y aquellos a los que victimizó mientras violaba sistemática e ilegalmente sus derechos civiles”, dijo el alcalde de Phoenix, Greg Stanton.



El senador John McCain de Arizona también expresó su descontento.

"Nadie está por encima de la ley”, afirmó en un comunicado, y añadió que "los agentes de la ley juramentados siempre deberían buscar estar por encima de cualquier reproche en su compromiso por hacer valer imparcialmente las leyes que juraron defender”.



El indulto a Arpaio socava la afirmación de Trump de que hará valer el respeto a la ley, hizo notar McCain. Además, indicó, el ex jefe policial no se ha mostrado arrepentido por sus acciones.



La Casa Blanca anunció el perdón el viernes en la noche después de que Trump abundara sobre su prohibición contra los transexuales en las fuerzas armadas, una política que será aclamada por su base conservadora, y mientras un poderoso huracán categoría 4 se abatía sobre Texas.



Arpaio se convirtió en figura política a nivel nacional en los últimos 12 años por sus acciones agresivas para arrestar a inmigrantes que radiquen sin permiso en el país.



Sin embargo, años de disputas judiciales y costos derivados de sus acciones de inmigración le cobraron a Arpaio la factura al poder político que tenía en su feudo, y un demócrata lo derrotó por el cargo en las elecciones de 2016.



La derrota de Arpaio coincidió con el triunfo presidencial de Trump basado en gran parte en su discurso sobre la inmigración. Arpaio hizo campaña a favor de Trump en diversas partes del país.