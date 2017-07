Diputados piden castigo por muerte de dos pitbull en Coyoacán

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México deberá llevar a cabo una investigación exhaustiva por los delitos de maltrato y crueldad practicada en contra de dos perros de raza pitbull que se encontraron en calles de la delegación Coyoacán.



Además, pidió proceder al hallazgo de quienes resulten responsables por el acto de crueldad hacia estos ejemplares a los que les envolvieron la cabeza en bolsas de plástico y los abandonaron en la vía pública.



Desde tribuna, el líder de la bancada del Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa, Xavier López Adame, dejó claro que este tipo de hechos no pueden permitirse en la Ciudad de México.



Por ello, con el aval de los diputados que integran la Diputación Permanente, se exhortó al juzgado cívico competente de la delegación Coyoacán lleve a cabo el procedimiento respectivo en relación a las conductas de maltrato hacia los animales, estipuladas en las fracciones I, IV y V del artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales.



Además de imponer las sanciones administrativas conducentes, de conformidad con la fracción III del artículo 65 de la mencionada ley, a los responsables de este ilícito.



Respecto a los hechos por los cuales una niña de tres años murió a causa de un ataque de perro pitbull en San Pablo Tepetlán Coyoacán, hace unos días, el asambleísta dijo que existe la posibilidad de que se castigue al dueño de este animal porque a simple vista se trata de un homicidio culposo.



"Quien estaba obligado a la previsión no tomó las medidas necesarias a efecto de que estos animales no atacaran a la menor y en consecuencia le privaran la vida. Por esa razón pudiera configurarse el delito de homicidio culposo", señaló.



López Adame consideró que por las condiciones del lugar donde estaban los pitbull se pueda tratar de un criadero clandestino de razas de perros que se utilizan en materia de peleas.



La jefatura delegacional de Coyoacán, a cargo de Valentín Maldonado, también deberá informar a la Asamblea Legislativa si existen las acreditaciones o credenciales necesarias para que el dueño de estos animales, ejerza legalmente la crianza de los perros, toda vez que en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 12 de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, se tiene que tener un registro para la crianza de este tipo de animales.