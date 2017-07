En 2016 se registraron 23 mil 953 homicidios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El número de homicidios en México alcanzó la cifra de 23 mil 953 durante el año pasado, la cifra más elevada en lo que va de la presente administración federal, informó el Inegi.



Datos del instituto muestran que los años con los registros más altos son 2011, con 27 mil 213 casos; 2012, con 25 mil 967 reportes, y 2010, con 25 mil 757. El de 2016 ahora se ubica como el cuarto año más alto en los históricos de homicidios.



Entre 2013 y 2015 las cifras de homicidio disminuyeron. En 2013 se contabilizaron 23 mil 63 casos; para 2014 la cifra bajó a 20 mil 10, y un año después se situó en 20 mil 762.



Significa que con el registro de 2016, la cifra de homicidios se disparó 15.4% respecto a 2015.



Las entidades con mayor número de casos fueron Estado de México, que lideró la lista con 2 mil 749 homicidios en 2016, le siguió Guerrero, con 2 mil 542; Chihuahua fue el tercero con mil 757; Michoacán tuvo mil 339, mientras que Jalisco conformó parte del top 5, con mil 294 asuntos relacionados.



Tan sólo esos cinco estados explicaron 40% del total de los homicidios nacionales.



Inegi explicó que estas cifras se derivan de la información sobre las estadísticas vitales captada de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, generados por las entidades federativas.



Contiene registros de mil 916 Oficialías del Registro Civil, 416 Agencias del Ministerio Público y de 117 Servicios Médicos Forenses, que mensualmente proporcionaron información al Inegi.



Desde 2015, el instituto capta información de homicidios directamente de los Servicios Médicos Forenses por medio de los certificados de defunción que emiten para las muertes accidentales y violentas, además de captar datos en las Oficialías del Registro Civil sobre defunciones, en este caso de homicidios, a través de actas y certificados de defunción.



Esta información se complementa con la que proporcionan las Agencias del Ministerio Público mediante cuadernos estadísticos.



De los 23 mil 953 homicidios registrados el año pasado, 21 mil 159 correspondieron a hombres, y 2 mil 735 a mujeres. Hay 59 casos que no fueron especificados, de acuerdo con el Inegi.



La principal causa de la defunción fue por agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, con 15 mil 64 registros, 13 mil 769 correspondieron a hombres, mil 279 a mujeres y 16 no fueron especificados.



La segunda razón con más reportes fue la agresión con objeto cortante, con 3 mil 336 casos, de los cuales, 2 mil 886 fueron hombres, 442 mujeres y ocho no fueron especificados.