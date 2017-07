Desean desmontar red de tráfico tras hallar camión en Texas

SAN ANTONIO, Texas(AP )

Los investigadores creen que el conductor del camión donde se encontraron inmigrantes atrapados en Texas forma parte de una organización dedicada al tráfico de seres humanos que las autoridades intentan identificar y desmantelar, dijo un funcionario de inmigración.



Algunos de los 29 sobrevivientes dijeron a las autoridades que pagaron a contrabandistas para que los hicieran cruzar la frontera desde México. Una vez en Estados Unidos, camiones los llevaron al tractocamión donde los traficantes los marcaron con cintas de colores para identificarlos a quienes los recogerían cuando el tractocamión llegara a destino.



“Por supuesto que no es suficiente con detener al conductor. Tratamos de investigar e identificar las distintas piezas, las casas de acogida, los demás miembros, el origen del dinero”, dijo el agente a cargo de investigaciones de la policía de inmigración y aduanas ICE en San Antonio, Shane Folden, a The Associated Press el martes.



El conductor, James Matthew Bradley Jr., de 60 años y vecino de Clearwater, Florida, debe responder a cargos de transporte ilegal de inmigrantes con fines de lucro y provocar la muerte de varios de ellos. De resultar culpable, podría ser condenado a muerte. Se le acusa de conducir un tractocamión lleno de inmigrantes que fue descubierto en el estacionamiento de un Walmart en San Antonio el domingo por la mañana.



Folden dijo que los cargos contra Bradley son apenas el primer paso: los investigadores buscan a otros miembros de la organización, incluidos los responsables de facilitar la transferencia de fondos y el cruce de la frontera.



“El objetivo final es desmantelar totalmente la organización. Eso no se logra enfocándose en un solo aspecto. Hay que ver cuáles son los blancos en potencia y los lugares posibles, tanto en el norte como en el sur”, aseguró.



Según Henry Cuellar, representante de Texas en el Congreso en Washington, la policía le informó que el tractocamión cruzó un retén de la Patrulla Fronteriza el sábado por la noche, dos horas antes de que fuera descubierto, unos 47 kilómetros (29 millas) al Norte de la frontera en la Interestatal 35 cerca de Laredo. Cuellar dijo que no sabía si los inmigrantes subieron al tractocamión antes o después del retén.



Las autoridades estadounidenses tratan de determinar cuántas personas había en el tractocamión porque algunas huyeron antes del arribo de la policía, dijo Folden.



Trece personas del tractocamión seguían hospitalizadas el martes en San Antonio, dijo el vocero de ICE Greg Palmore. Se negó a entrar en detalles acerca de su estado. Las autoridades dijeron que al menos 29 personas sobrevivieron.