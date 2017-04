Rechaza IATA cambios a la Ley de Aviación Civil

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) instó a las autoridades mexicanas a replantear el proyecto de ley que modifica la Ley de Aviación Civil que, de ser aprobado en la forma propuesta, mermaría la competitividad del transporte aéreo en México y encarecerá los boletos de avión en el País.



"En un supuesto afán de proteger a los pasajeros, o quizás simplemente para obtener réditos políticos, un grupo de legisladores ha propuesto una legislación draconiana que aleja a México de los estándares establecidos en el transporte aéreo a nivel global”.



“Si prospera y se convierte en ley, encarecerá el transporte aéreo para los pasajeros en México y reducirá sus opciones tanto de destinos como de la variedad de tarifas y servicios que ahora dispone el público viajero", dijo Peter Cerdá, vicepresidente regional de las Américas para IATA.



En un comunicado, la IATA menciona que el proyecto de ley impondría modificaciones en el uso de los segmentos del boleto de avión, permitiendo su uso en un orden diferente al adquirido, impediría a las aerolíneas cobrar por equipaje facturado, impondría sanciones para el retraso de vuelos de más de dos horas y ofrecería a los pasajeros la posibilidad de cancelar su viaje hasta 24 horas antes del vuelo.



“Que un pasajero cancele su viaje poco antes de la partida del vuelo sin costo impide a las aerolíneas planear sus rutas de manera eficiente y que un pasajero no pague por equipaje realmente obliga a todos los pasajeros a pagar su parte no utilizada en bodega, independientemente de si registraron equipaje o no”, indicó la IATA.



En Estados Unidos, ejemplificó, una ley que sanciona los retrasos de los aviones ha contribuido a un mayor número de cancelación de vuelos, señaló Cerdá.



La IATA destacó que la industria aérea en México aporta 38 mil millones de pesos a la economía del País y sostiene un millón de empleos de manera directa e indirecta.



Asimismo, las aerolíneas han reducido las tarifas de los boletos en un promedio de 57% desde 1995.



“La aviación en México está en un punto de inflexión. El País tiene aerolíneas sólidas y bien gestionadas que compiten directamente con las aerolíneas más grandes del mundo. Ofrecen servicios a más países que nunca y con una variedad de modelos de negocio complementarios que dan servicios a más tipos de pasajeros que nunca".



“Pero como siempre en la industria aérea, los avances son frágiles y podrían ser interrumpidos, incluso con cambios regulatorios bienintencionados”, indicó IATA.



La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley de Aviación Civil en materia de Derechos de los Pasajeros donde se obliga a las aerolíneas a compensar con alimentos y bebidas y hasta 7.5% de descuento en el precio de un boleto posterior, cuando un vuelo se retrase entre 1 y 4 horas.



Y si el vuelo se demora más de 4 horas, se considerará cancelado y la aerolínea deberá reintegrar el total del precio del boleto y hasta 25% del costo del boleto en indemnización al pasajero, además de ofrecerle a los pasajeros todos los medios a su alcance para tomar otro vuelo.



También se eliminó el cobro de la primera maleta documentada y se permitió que los pasajeros transporten sin cargo alguno hasta 25 kilos de equipaje cuando el avión tenga una capacidad superior a 20 pasajeros.



Además, en cabina se podrán llevar dos piezas de equipaje cuyo peso no exceda los 10 kilos.