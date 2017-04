Acepta AMLO indagatoria; pide careo con EPN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que está abierto a declarar ante la Cámara de Diputados y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el caso de Eva Cadena, diputada veracruzana que fue captada recibiendo 500 mil.



El dirigente partidista comenzó hoy en Ixtapaluca una gira de cinco días por el Estado de México para apoyar a la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez.







Tras el mitin realizado frente a la alcaldía de Ixtapaluca, el tabasqueño dijo a medios que está totalmente de acuerdo con que se abra el debate por temas de corrupción.



"Qué bien que me van a citar porque yo tengo el derecho de pedir que vayan otras personas, porque voy a acusar a Peña Nieto, a Salinas. Vamos a abrir el debate, que bueno, sobre todo por el tema de la corrupción porque ese es el cáncer que está destruyendo a México", asevero.



Garantizó que acudirá a esas instancias cuando pidan su presencia, pero adelantó que quiere carearse y pedirá cuentas al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al ex presidente Felipe Calderón, y al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.



"Quiero que me aclare Peña lo de las autopistas, los segundos pisos, lo de OHL. Y quiero también hablar de Odebrecht, esa sí es mochada, no los 500 mil que me mandó Yunes, esos billullos no alcanzan para nada".



"Pero de mochada a mochada esto lo que le dieron a Calderón y a Lozoya, el de OHL, que le dieron 5 millones de dólares, quiero hablar de eso", indicó.



Sobre Yunes, López Obrador adelantó que expondrá sus propiedades en el extranjero, "su departamento en Nueva York y su mansión en Boca del Río que no tiene ni Obama".



Ante esto, López Obrador aseguró que Eva Cadena tiene su responsabilidad legal y está siendo investigada, además de que Morena procedió retirándola de la candidatura.



Insistió que el gobernador de Veracruz y el titular de la Segob, Miguel Osorio, fueron los que filtraron el video.



Adelantó que seguirá la guerra sucia "porque están muy desesperados, Salinas, Peña, Calderón y tienen como operadores a gente como Yunes, ayer lo dije, son los fontaneros de la política, pero no van a poder con nosotros".



"No somos corruptos como Peña como Salinas como Calderón como Chong, tenemos esa ventaja y vamos a enfrentarlos y no nos vamos a dejar. Vamos a enfrentar a la maleantada", aseveró.