Niega gobernador que se vaya a pagar indemnización

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes, emitió un decreto expropiatorio de una vivienda propiedad presuntamente de un prestanombres de Javier Duarte de Ochoa en el que se comprometió a pagar una indemnización cercana a los 3 millones de pesos; sin embargo, en declaraciones a medios aseguró que no pagará nada porque los dueños saben que la adquirieron con “dinero sucio”.



Según un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se estableció que el gobierno estatal determinó pagar 2 millones 966 mil pesos por la expropiación de una vivienda ubicada en el municipio de Tlacotalpan y que presuntamente es del ex mandatario preso en Guatemala.



El decreto de expropiación determinó como indemnización dicha cantidad a la dueña del inmueble, identificada como Claudia Patricia Grajales Romo, quien además la tenía en garantía por un préstamo.



Yunes Linares anunció hace dos días la expropiación de una casa de Duarte de Ochoa que había sido adquirida supuestamente con recursos públicos y que estaba a nombre de un prestanombres del ex mandatario.



La Gaceta detalló que se trató de un inmueble ubicado en la Avenida Miguel Z. Cha?zaro número 17, moderno 57, entre Galeana y Guerrero, de la ciudad de Tlacotalpan, la cual será habilitada como un centro cultural, biblioteca y museo.



Yunes Linares, en declaraciones a medios, aseguró que no pagará indemnización alguna por la vivienda que expropió, a pesar del decreto publicado en la Gaceta Oficial del estado, “en razón de que saben perfectamente que el bien fue adquirido con dinero sucio.



“No acudieron a defenderse ni a cobrar la indemnización. Si acudieran a cobrarla trataríamos de hacer lo debido y les pediría que pasaran a la Fiscalía porque tienen temas pendientes de tratar”, justificó.



Aseguró que la expropiación fue debidamente justificada por causa de utilidad pública para utilizar ese inmueble para la promoción de la cultura y será puesta a disposición del Instituto Veracruzano de la Cultura.