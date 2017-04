Llama Roussef a renovar visión de la izquierda

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ex presidenta de Brasil Dilma Roussef y la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comandada por Alejandra Barrales Magdaleno sostuvieron este martes un encuentro privado en el que intercambiaron puntos de vista con el objetivo de tener una visión renovada de la izquierda.



En la sede nacional del Sol azteca, acompañada de dirigentes del Partido del Trabajo de su país, la ex presidenta de Brasil advirtió que un golpe parlamentario de Estado como el que ella padeció para sacarla de la presidencia podría suceder en cualquier país.



“Lo que ocurrió en Brasil puede ocurrir en cualquier país... Un golpe parlamentario”, expresó.

Aseguró que uno de los motivos del golpe que la retiró de su puesto fue la implantación de un modelo neoliberal total en Brasil.



En la reunión en el piso ocho de la diligencia nacional perredista, donde se dieron cita el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna, entre otros, Dilma Roussef pidió una visión renovada de la izquierda ante las nuevas condiciones internacionales.



Por ejemplo, entender las peticiones de los nuevos trabajadores, tener nuevas utopías, una visión generosa y no mercantil y nuevos proyectos en las naciones latinoamericanas.



Roussef felicitó al partido del sol azteca por impulsar el empoderamiento de la mujer al ser encabezada por dos mujeres en la presidencia y la secretaría general, además de la coordinación del partido en el Senado.



En su turno para hablar, la dirigente nacional y senadora Alejandra Barrales Magdaleno condenó el golpe parlamentario del que fue objeto Roussef; además, reconoció que aunque el sol azteca no es la principal fuerza política del país, sí es el partido de izquierda más importante de México que podría hacer la diferencia en las elecciones presidenciales de 2018.



“Lo que haga o deje de hacer nuestro instituto político hará la diferencia en 2018. Reconocer que no somos fuerza mayoritaria en el país, pero seguimos como la primera fuerza de izquierda”, aseveró la lideresa partidista.



Barrales Magdaleno dijo que Dilma Roussef es un ejemplo de lucha de la izquierda en Latinoamérica. Detalló que durante su mandato hubo 20 millones menos de pobres, además de un avance ejemplar en la escolaridad.



La visita de Roussef al PRD es parte de una gira internacional de la ex presidenta, en la que ha visitado Estados Unidos, Europa y Sudamérica.