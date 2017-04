Aumentan 8 delitos de alto impacto en este año: ONG

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En el primer trimestre del año ocho delitos de alto impacto incrementaron sus cifras, según el reporte trimestral que realiza la organización no gubernamental Semáforo Delictivo.



Santiago Roel, director de la ONG, detalló que en los primeros tres meses del presente año 70% de los homicidios fueron ejecuciones relacionadas con el crimen organizado y que el incremento de homicidio doloso respecto al mismo periodo del año anterior fue de 29%.



Semáforo Delictivo se apoya en reportes de Lantia Consultores, quienes contabilizaron 4 mil 322 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado.



El reporte de Semáforo señala que Guerrero, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Guanajuato concentran 60% del total de homicidios dolosos.



“Si 2016 fue un mal año para la paz en México, 2017 va a ser mucho peor”, alertó Roel.

En cuestión de homicidio doloso, se registró que 30 de las 32 entidades del país mostraron incrementos en sus cifras. La tasa nacional de homicidio doloso es de 4.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, seis entidades superaron hasta en más del doble esta tasa. Se trata de Colima (21.4), Baja California Sur (17.9), Guerrero (15.5), Baja California (11.9), Sinaloa (11.6) y Chihuahua (10.5).



“Estamos regresando a los peores años que vivimos, es un fracaso total la estrategia de seguridad”, señaló Santiago Roel.



De la suma de delitos de alto impacto cuatro entidades se encuentran en foco rojo, es decir, por encima del promedio nacional: Baja California Sur, Zacatecas, Colima y Baja California.



En contraste, Yucatán, Puebla y Chiapas son las entidades que se encuentran fuera del semáforo, al estar por debajo del promedio nacional. “Los delitos de alto impacto no sólo nos muestran la violencia de las mafias sino la corrupción que se genera en el país. Las mafias corrompen y matan, con el viejo adagio de plata o plomo”, comentó Santiago Roel, en conferencia de prensa.



Delitos de alto impacto como el robo a negocio registraron incrementos de 47%, las denuncias por extorsión, 30%; homicidio doloso, 29%; lesiones dolosas, 21%; secuestro, 18%; robo de auto, 13%; violación, 6%, y robo a casa habitación, 3%.



Tamaulipas, Zacatecas y Tabasco son las entidades que presentaron las tasas más elevadas de secuestro.



La extorsión predominó principalmente en Baja California, Tabasco y Nuevo León.



Acerca del robo de vehículos, Roel aseguró que no existe cifra negra y que Baja California, Querétaro y Sinaloa son las entidades que registraron tasas más altas que la nacional, 37%, porque es un delito relacionado con la presencia de células de la delincuencia organizada.



Destacó que Baja California registró 165 denuncias por cada 100 mil habitantes; Querétaro, 67, y Sinaloa, 60.



“Está relacionado principalmente con el crimen organizado y la corrupción de cuerpos policiales”, aseguró.



El monitoreo de semáforo delictivo señala que Baja California Sur, Colima y Baja California son las entidades donde se ha registrado mayor número de denuncias.



La tasa nacional de robo a negocio fue de 20 denuncias por cada 100 mil habitantes; Baja California, Tabasco y la Ciudad de México superaron esta tasa, al registrar 72, 62 y 50 denuncias, de manera respectiva.



Querétaro, Tabasco y el Estado de México son las entidades que lideraron la lista de lesiones dolosas.



Respecto a las denuncias de violación, la tasa nacional durante el primer trimestre del año fue de 2.6 casos por cada 100 mil habitantes. Chihuahua registró 5.9 denuncias, Baja California Sur, 5.5, e Hidalgo 5.2.



Santiago Roel atribuyó el incremento de la violencia a la estrategia del gobierno federal de buscar a los líderes de los cárteles.



“Toda esta estrategia de atrapar capos y extraditarlos es lo que provoca (el aumento de homicidios dolosos), por eso es que se está complicando”, asegura.



Como ejemplo puso el caso de Baja California y Baja California Sur, donde se ha registrado una mayor incidencia delictiva en delitos de alto impacto por pugnas del crimen organizado, y la situación en Colima explicó que se debe a los plantíos de amapola.



“Colima está muy relacionado con ciertos temas, sobre todo el tema de la amapola y la producción de heroína”, explicó Roel.



Aseguró que de eliminar la guerra contra el narcotráfico las cifras se reducirían al grado de ser un país en paz sin focos rojos.