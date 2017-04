Encubren a probables responsables del desfalco de Duarte: Mexicanos Contra la Corrupción

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Dentro de la presunta red de corrupción de Javier Duarte se encuentran operadores políticos, testaferros y apoderados legales, sin los cuales no hubiera sido posible encubrir el desvío de recursos públicos, revela un comunicado de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.



El organismo exhorta a que “los funcionarios que hicieron posibles los desvíos en áreas como salud, educación, infraestructura y seguridad pública de las dependencias queden sujetos a investigación judicial y proceso, al igual que el ex gobernador”.



”Hoy sabemos que la Auditoría Superior de la Federación presentó 23 denuncias penales por irregularidades en el ejercicio del gasto en Veracruz durante el mandato de Javier Duarte”, dice Mexicanos Contra la Corrupción.



Sin embargo, señala, “la Procuraduría General de la República (PGR) no ha informado sobre si ha iniciado investigaciones respecto a éstas”.



”Desde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad exigimos que la PGR solicite a la sección instructora de la Cámara de Diputados el inicio del proceso de desafuero para que los diputados federales Adolfo Mota Hernández (PRI), Noemí Guzmán Lagunes (PRI), Alberto Silva (PRI) y Édgar Spinoso Carrera (PVEM) enfrenten procesos en su contra sin la inmunidad que otorga su calidad de miembros de la Cámara”, dice el organismo.



Además, pide que la Cámara atienda las solicitudes a desafuero correspondientes y no las deje de lado como ha sucedido hasta el momento.



En el comunicado se señala que “cada uno de estos diputados ocupó puestos clave en la administración de Javier Duarte y podrían estar relacionados con el desfalco”.



”Reclamamos a los grupos parlamentarios de todos los partidos representados en la Cámara de Diputados que promuevan el proceso de desafuero iniciado contra Tarek Abdalá (PRI) sin consideraciones políticas”, solicita Mexicanos Contra la Corrupción.



“Es inadmisible que se proteja a los posibles responsables directos del desvío de hasta 60 mil millones de pesos de los veracruzanos”, finalizó.