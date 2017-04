Chocan federales y familiares de los 43

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protagonizaron un enfrentamiento con agentes de la Policía Federal, del que según la Secretaría de Gobernación, resultaron dos policías y un funcionario de la dependencia con “lesiones leves”.



La versión de la organización no gubernamental Tlachinollan, que representa a los familiares de los normalistas, señala que “de esta represión hay un saldo de cinco padres de familia lesionados por el gas lacrimógeno. Éstos fueron agredidos con los gases a escasos centímetros de su rostro, lo que provocó heridas que ponen en riesgo la vista y otros órganos de acuerdo con los primeros reportes médicos.



“Cabe destacar que esta forma de proceder, con el lanzamiento de esta sustancia, violó los protocolos de uso de la fuerza”, acusó.



Los hechos ocurrieron sobre avenida Bucareli esquina con Ayuntamiento, donde oficiales de la Policía Federal instalaron una valla metálica, junto a la que los inconformes pretendían realizar un mitin, luego de una marcha que inició en el “antimonumento”, en Paseo de la Reforma y Bucareli.



Gobernación informó que “al iniciar el mitin, un grupo de padres de familia se acercó a la valla y solicitó a los mandos de la Policía Federal que una comisión fuera recibida por el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, pero al no obtener respuesta, los padres de los estudiantes empezaron a presionar golpeando la valla metálica (...)”.



“Alrededor de 40 personas que integraron grupos ajenos a los familiares, esbozados, lanzaron a policías federales petardos y otros objetos como piedras, lo que llevó al repliegue. Ante la acción de individuos distintos al movimiento de los familiares de los normalistas, los policías federales utilizaron elementos disuasivos”.



La Segob reafirmó su voluntad y compromiso de mantener el diálogo abierto con los ciudadanos y con los padres y madres de los desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", y aclaró que familiares de los normalistas dijeron haber tomado la decisión, “por el momento” de no solicitar una reunión con autoridades de esa secretaría debido a la presencia de grupos ajenos al movimiento.



En un comunicado, Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, dijo que el uso de la fuerza contra los familiares de los estudiantes “es una clara violación de los estándares internacionales de derechos humanos y es una afrenta más a las familias y compañeros de los estudiantes, un caso que no ha sido debidamente investigado”.