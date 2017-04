Abre fiscalía investigación contra Eva Cadena

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), afirmó que actuarán sin filias ni fobias en la investigación que ya iniciaron sobre el video dado en que Eva Cadena, ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, recibe 500 mil pesos.



En entrevista con este diario, el fiscal electoral no descartó citar a declarar a López Obrador, si la indagatoria lo amerita.



De entrada, dijo, se llamará a comparecer a Cadena y se le preguntarán más datos para localizar a la empresaria Alexis García, quien presuntamente le dio el dinero.



Aclaró que no les toca determinar sobre la probable responsabilidad de un partido, en este caso Morena, pues la dependencia sólo investiga la responsabilidad de personas físicas que cometen conductas delictivas.



Explicó que el delito se castiga con una pena de cinco a 15 años de prisión, pero al no ser grave los implicados podrían cumplir su castigo en libertad, aunque el juez podría determinar una inhabilitación para ocupar cargos públicos.



En un video López Obrador acusó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de difundir la grabación.



Expuso que es una estrategia para desviar la atención de casos como el de Odebrecht y OHL, que relacionan a altos funcionarios del País con sobornos millonarios.



El pleno de la Cámara de Diputados avaló exhortar a la Fepade a que investigue los posibles delitos electorales cometidos.



Cadena informó este martes al Congreso de Veracruz del retorno a su curul, y declaró que está dispuesta a renunciar al fuero.