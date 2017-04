Policía de Boston progresa poco en cerrar brecha racial

BOSTON, Massachusetts(AP )

El nivel en que las minorías étnicas son detenidas, registradas y cateadas por la policía al parecer no mejoró en Boston en el año desde que el departamento alegó que estaban disminuyendo las disparidades raciales en sus tácticas.



Al menos 71% de todos las interacciones que policías y civiles tuvieron en las calles del 2015 al 2016 involucraron personas de color, mientras que los blancos representaron alrededor de un 23%, de acuerdo con un análisis de The Associated Press de los datos disponibles más reciente.



Eso es solo un leve declive con respecto al 73% que las minorías representaron en esas interacciones en las calles entre el 2011 y principios del 2015, de acuerdo con información que el municipio divulgó el año pasado.



También es más alto que el porcentaje de negros entre el 2007 y el 2010, alrededor del 63%, de acuerdo con un informe que el departamento divulgó en el 2015. Ese reporte no incluyó datos de otros grupos minoritarios.



Y la brecha entre minorías y blancos en el período más reciente probablemente es más alto.



Más del 7% de todas las interacciones entre policías y civiles documentadas en los informes "Interrogatorios en el campo, observaciones, registros y/o cateos", que el departamento realizó en el 2015 y 2016, no incluyen la raza de los civiles.



Por años, activistas de derechos civiles se han quejado de que los negros, en particular, representan una mayoría en estos tipos de interacciones en Boston, pese a representar alrededor del 25% de la población.



La disparidad es importante porque afecta la manera cómo algunos residentes de comunidades minoritarias perciben a la policía, dijo Carl Williams, de la división de la Unión Americana de Libertades Civiles en Massachusetts, quien dio los recientes datos policiales que la AP analizó.



"La gente se siente incómoda hablado con la policía cuando se sienten que los están parando injustamente", dijo.



Los departamentos policiales de ciudades grandes tienen diferentes maneras de recoger información sobre estas interacciones y cómo la hacen pública.



La Policía de la Ciudad de Nueva York, a raíz de una demanda colectiva, ha estado divulgando informes trimestrales durante años, algo que la división de la ACLU en Massachusetts también pidió a Boston a través de una demanda.



Datos de Nueva York muestran que al menos 83% de las paradas durante los primeros tres trimestres del 2016 involucran negros u otras minorías. Del 2011 al 2014, ellos representaron un promedio de alrededor del 84% de las paradas.



El portavoz de la policía de Boston Michael McCarthy dijo que el análisis de la AP "no era apropiado sino que, francamente, era irresponsable" porque no tomó en consideración otras variables. El departamento dijo que las estadísticas de crímenes vecinales, las afiliaciones a pandillas y arrestos de una persona, entre otros factores no mencionados en la información analizada, también debería de ser considerada.