Reprochan diputados tibieza de Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Diputados reclamaron al canciller Luis Videgaray su pasividad ante la afrenta del muro fronterizo impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



“¿Por qué nunca ha hecho un pronunciamiento usted y su presidente Enrique Peña Nieto sobre la situación que no se quiere el muro, no que no se va a pagar, sino de que no queremos el muro?”, reclamó la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luz Falcón.



En su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, Videgaray aseguró que México no tiene capacidad jurídica para combatir la construcción del muro, pues es una obra que se construiría en territorio estadounidense y en el único caso previo, el del muro de Israel, la Corte Internacional dijo que no le competía.



Mencionó que hay un equipo analizando las posibles violaciones ambientales que el muro ocasionaría, pero que se tomarán medidas llegado el momento.