Cardenal pide orar por periodistas asesinados

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al presidir la homilía dominical, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, solicitó una súplica por los periodistas asesinados durante las últimas semanas, Ricardo Monlui Ruiz, Cecilio Pineda y Miroslava Breach “para que el señor les premie su trabajo en su búsqueda por la verdad, proteja a los comunicadores en nuestro País y se ejerza una verdadera libertad de expresión”.



El prelado oró por todos los dirigentes del mundo para que el señor ilumine sus decisiones y busquen siempre el orden, bienestar y desarrollo de todos



En su discurso, el cardenal Rivera Carrera agradeció a todos aquellos matrimonios que trabajaron en este mes de la familia y brindaron un mensaje de espiritualidad.



Refirió que cómo el 11 de octubre de 1962 lo dijo el Papa Juan XXIII, lo que está mal en el mundo es gracias a los “buenos para nada”, por ello celebró a las personas que ponen el ejemplo.



“El papa Juan XXIII, precisamente en la víspera de concilio decía: Muchos de ustedes se quejan, igual que ahora, de que nuestro mundo anda muy mal y muchos dicen que es por los políticos, por la prensa que no difunde valores, que la iglesia no cumple con su deber, anda mal; decimos por muchos motivos. Les voy a decir porque anda mal nuestro mundo; es por los buenos para nada, por los que se quejan y no hacen nada, por eso muchas gracias por difundir el evangelio y poner el ejemplo”.