Sin condicionar calendario para elegir Fiscal Anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La bancada del PRI en el Senado no condicionará el nombramiento del Fiscal Anticorrupción de la PGR, afirmó el coordinador parlamentario del tricolor, Emilio Gamboa Patrón.



"El PRI ratifica su decisión de cumplir con el compromiso acordado en la Junta de Coordinación Política del Senado para que, en los próximos días, el Pleno discuta y elija al Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción", afirmó.



Gamboa expresó que el PRI no condiciona ni pretende cambiar la ruta y el calendario establecidos por la Ley para la elección del Fiscal, porque es una pieza fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción y responde a una demanda de la sociedad mexicana, "que no está dispuesta a dar más largas" al combate efectivo y puntual del flagelo que es la corrupción.



"El proceso para la selección de los candidatos que llevaron a cabo las comisiones de Justicia y de Anticorrupción, se desarrolló con apertura y de cara a la ciudadanía, bajo las premisas del Parlamento Abierto, con una activa participación de la sociedad civil, por lo que se está actuando en estricto apego a las directrices y plazos establecidos en la Ley, aprobada en 2014, por todos los grupos parlamentarios representados en el Senado", dijo Gamboa Patrón.



Aseguró que respetar la ley y la ruta trazada para concluir la elección de la o el titular de la Fiscalía, es una obligación del Senado, por lo que no debemos dilatar más este proceso, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.



"Como ha sucedido con otros nombramientos, el Senado sabrá encontrar a una mexicana o mexicano que tenga la honestidad, capacidad, experiencia y compromiso de honorabilidad para alcanzar las metas de combate a la corrupción que el país requiere", comentó.