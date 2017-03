Ordenan a SHCP precisar los 20 municipios con mayor deuda

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), precisar cuáles son los 20 municipios con mayor deuda en el país, información en la que tendrá que incluir montos y la fecha de registro de la deuda ante la dependencia.



Un particular solicitó el registro de los 20 municipios o delegaciones con mayor deuda, en el que se incluyera monto y la fecha de registro de deuda ante Hacienda.



En respuesta, la dependencia señaló al particular el vínculo electrónico donde obra la información sobre el registro de obligaciones a cargo de entidades federativas y municipios.



Inconforme con la respuesta, el particular alegó que la información era incomprensible porque no mostraba el total de la información y sólo generaba confusión, por lo cual no satisfacía la precisión de los datos requeridos.



Al analizar el caso, la ponencia de la comisionada presidenta Ximena Puente de la Mora señaló que, aunque el vínculo proporcionado contenía la información solicitada, el sujeto obligado incumplió con señalar al recurrente cómo obtener los datos requeridos.



“No obstante, a la luz del agravio expresado por el particular, se advirtió que el sujeto obligado no le indicó la forma en la que puede acceder a la información que solicitó, pues no le indicó la manera en la que puede filtrar o redistribuir los datos en modo tal que pueda conocer los 20 municipios o delegaciones con mayor deuda”, señaló Puente de la Mora.



Destacó que la entrega de la información, con la indicación precisa de la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar lo requerido, fomenta la transparencia proactiva y, en esa medida, se atenderán las demandas de la sociedad y se promoverá una administración pública orientada a la ciudadanía.



Por lo anterior, el Pleno del Inai ordenó modificar la respuesta de la SHCP y le instruyó señalar al recurrente con todo detalle la forma en la que puede acceder a la información de su interés.