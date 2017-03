Hablan EPN y Maduro sobre Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “sostuvo el viernes conversaciones telefónicas cordiales” con el presidente Enrique Peña Nieto , en ocasión de las “acciones intervencionistas que desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se vienen desplegando” contra Venezuela, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores venezonlano en un comunicado.La cancillería mexicana confirmó la conversación entre los mandatarios, pero desde la residencia Oficial de Los Pinos no emitió ningún comentario.Maduro también conversó con Juan Carlos Varela, presidente de Panamá.El mandatario venezolano denunció una “flagrante violación a las normas de la OEA y al Derecho Internacional”, al llamar al Consejo Permanente sin “el consentimiento requerido del gobierno venezolano”.Diplomáticos de 18 países, incluidos México y Panamá, convocaron para el martes a una reunión del Consejo Permanente de la OEA para “discutir la situación” política de Venezuela.La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, hablará el lunes ante los 34 miembros de la organización.El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió hace unas semanas suspender a Venezuela si no convoca elecciones generales “libres, justas y transparentes” en breve.Los comicios presidenciales están pautados para diciembre de 2018, mientras que las elecciones de gobernadores, que debía realizarse en diciembre pasado, fueron aplazados para 2017, pero aún no tienen fecha.Según la Cancillería venezonala, el presidente Peña “agradeció las expresiones de solidaridad” de Maduro en condena al “contexto antimigratorio impuesto por el Norte”, refiriéndose al presidente de Estados Unidos, Dondald Trump. Agrega que Peña Nieto destacó que “cualquier actuación debe darse sin interferir en los asuntos internos de Venezuela”.A su vez, continúa el comunicado, Varela “ratificó” a Maduro su “apoyo al proceso de diálogo” entre el gobierno venezolano y la oposición, con el acompañamiento de el Vaticano y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), congelado desde diciembre. La oposición paralizó las negociaciones al acusar a Maduro de incumplir los acuerdos y bloquear elecciones. Maduro pidió la unidad de la región.