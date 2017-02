Barbosa exige hacer públicas conversaciones con secretarios de EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, pidió hacer público el contenido de las conversaciones que sostuvieron el titular del Ejecutivo y funcionarios de su gobierno, con los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, de Estados Unidos.“Ello resulta fundamental para la legitimidad y la credibilidad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ”, resaltó.“La sociedad mexicana no avala el comportamiento anuente y hasta colaborante que ha mostrado el Gobierno mexicano con la nueva administración estadounidense, por eso el contenido íntegro de las conversaciones de los pasados encuentros con los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos debe ser público, los mexicanos necesitan conocer el grado de anuencia o de colaboración al cual se están comprometiendo nuestros representantes”, reclamó el senador perredista.Barbosa Huerta expresó que miles, quizá millones de migrantes, viven desde el pasado 20 de enero cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, un verdadero drama por las expresiones de discriminación y xenofobia, después las deportaciones selectivas y ahora han comenzado las deportaciones masivas.“Queremos saber si en los encuentros pasados entre los representantes del gobierno de Trump y los representantes del gobierno de México se dijo algo de estas muestras de discriminación o de las deportaciones masivas”.Consideró que las autoridades de México deben expresar ante su contraparte norteamericana los temas que son del interés nacional, como son la construcción del muro, las deportaciones de migrantes, los derechos humanos de nuestros compatriotas, la seguridad en la zona fronteriza y no sólo los temas comerciales y económicos, por esto también resulta necesario que los contenidos de esos encuentros sean públicos y no que se nos presenten conclusiones o versiones de los que ahí se dijo y acordó.“Queremos saber si los funcionarios de nuestro País llegan a los encuentros con los representantes del gobierno de Trump con una estrategia y planteamientos firmes y claros, o si simplemente se limitan a no tratar de molestar o incomodar a Donald Trump”.Debido a las filtraciones de los encuentros anteriores y las contradicciones entre el Presidente estadounidense y los propios miembros de su gabinete, “resulta necesario que la sociedad conozca puntualmente lo que hablan y acuerdan sus representantes”, sostuvo.Frente a esta coyuntura – dijo Barbosa Huerta – el gobierno debe hacer público el contenido íntegro de las conversaciones y encuentros del presidente Enrique Peña Nieto , el canciller Luis Videgaray y demás representantes del gobierno mexicano, con Rex Tillerson, Secretario de Estado, y John Kelly, Secretario de Seguridad Nacional, de Estados Unidos.