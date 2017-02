Suecia desconoce a "alto asesor" entrevistado por Fox News

NUEVA YORK, EU(AP)

Suecia está desconcertada luego de que un programa prominente del canal de televisión estadounidense Fox News entrevistó a un "asesor sueco de defensa y seguridad nacional" desconocido por funcionarios militares y de asuntos exteriores del país europeo.



El productor ejecutivo del programa "The O'Reilly Factor" dice que el hombre fue recomendado por gente que buscó el programa cuando hizo consultas sobre posibles entrevistados.



El Ministerio Sueco de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron a un periódico sueco que no sabían nada de él.



Los suecos están perplejos por la forma en que la nación nórdica está siendo representada en Estados Unidos por segunda vez en una semana.



Durante un acto público el 18 de febrero, el presidente Donald Trump aludió a varios ataques terroristas ocurridos en los últimos meses en Europa, entre ellos uno que pasó "anoche en Suecia", pero no pasó incidente importante alguno en el país europeo la noche anterior.



El jueves, el comentarista de Fox News Bill O'Reilly condujo una mesa redonda al aire sobre inmigración y la delincuencia en Suecia, en la que participaron un periodista sueco y un hombre identificado en pantalla y verbalmente como el "asesor sueco de defensa y seguridad nacional" Nils Bildt.



Bildt vinculó los problemas sociales en Suecia a la inmigración y lamentó lo que él describió como estrechez mental de ciertos políticos suecos sobre las desventajas de recibir inmigrantes. "En Suecia no somos capaces de integrar socialmente a estas personas", agregó, argumentando que los políticos carecían de un plan sistemático para hacerlo.



Los televidentes pudieran haber interpretado que el "asesor" era un miembro del gobierno, pero el Ministerio Sueco de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron al periódico Dagens Nyheter que no sabían nada de él. Nadie respondió por el momento varias llamadas a funcionarios suecos.