Padres de los 43 reiteran que seguirán lucha

CHILPANCINGO, Guerrero(SUN)

A un día que se cumplan dos años y cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas, los padres de familia aseguran que no van a desmayar hasta encontrar a sus hijos, “estamos en pie de lucha, las madres, padres y los estudiantes de Ayotzinapa, que no hemos tenido descanso desde los hechos del 26 de septiembre del 2014, y no vamos a descansar hasta que el gobierno nos los entregue vivos, porque vivos se les llevaron”.



Así se expresó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, quien agregó que el gobierno ha venido instrumentando estrategias como la verdad histórica, del ex procurador de la PGR, Murillo Karam, los señalamientos de que los normalistas pertenecen al grupo de “Los Rojos” o el “gasolinazo”, “si pensaron que con eso nos iban a desanimar, se equivocaron, porque nuestra lucha va a continuar hasta que nos entreguen a nuestros hijos”.



Añadió que para los padres de familia, “la verdad histórica no existe, nuestros hijos no son delincuentes como se quiere hacer creer a la gente con información falseada, por eso exigimos que ya dejen de criminalizar a los 43 jóvenes normalistas, que se deje de decir mentiras al pueblo y si los periódicos son honestos que manejen información científica”.



El vocero de los padres de familia añadió que su lucha continúa como el primer día en que fueron desaparecidos sus 43 hijos, porque para ellos, “son normalistas que se estaban preparando para formar a los futuros profesionistas, que los podemos ver en los hospitales, las empresas, en las universidades, en despachos jurídicos, en las cámaras de diputados y en el gobierno”.



Aseguró que lo de la verdad histórica, el señalamiento que son narcotraficantes, lo del gasolinazo y lo más reciente el presunto enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, son parte de la estrategia del Gobierno federal, “para desanimarnos, dividir a los padres de familia, para que desistamos en nuestra lucha por la presentación con vida de nuestros hijos”.



Y agregó: “Pero eso es imposible porque cada día que pasa, es un día más para nosotros de unidad, fuerza y de esfuerzo, para seguir en pie de lucha, porque la necesidad es nuestra, porque el gobierno tiene la intención que este caso quede en el olvido, que los culpables no sean castigados, porque forman parte de la misma mafia”.



Pidió a la sociedad a que estén alertas para que el caso de la desaparición de los 43 normalistas, para que esto no ocurra porque aseguró que “crímenes como este y otros más que han ocurrido, son de los que quedan en el olvido y por eso se vuelven a repetir, y nosotros no queremos eso, vamos a seguir buscando la verdad y que se haga justicia, castigando a los responsables de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas”.