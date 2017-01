México no puede terminar relación con EU: Gobernador de Coahuila

SALTILLO, Coahuila(SUN)

México no puede terminar la relación con Estados Unidos ya que es su principal socio comercial y muchísimas empresas de ese país quebrarían, aseguró el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez.Además, el mandatario hizo un llamado a la unidad nacional y a apoyar al presidente Enrique Peña Nieto en estos momentos de desacuerdo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien insiste en construir el muro fronterizo. “Una negociación no puede ser el resultado del sometimiento de una nación hacia otra”, enfatizó Moreira Valdez, quien también pidió prudencia ante la postura de Trump hacia México.“Nosotros no podemos ser tratados de esa manera. Somos un País grande y podemos enfrentar cualquier crisis”, enfatizó en entrevista concedida en la ciudad de Torreón, donde inauguró una nueva etapa del parque lineal “La Línea Verde”, donde se invirtieron 120 millones de pesos.Asimismo, opinó que en este asunto binacional se encuentra en juego la patria y la dignidad nacional, la cuestión ecológica y los derechos humanos.En el caso concreto de Coahuila, comentó que levantar el muro en una buena parte de nuestro estado sería inútil porque no hay nada, hay solamente desierto entre nosotros y ellos.Además, se provocaría un “ecocidio gigantesco” para Texas, el poner una barda entre ellos y el Río Bravo. Señaló que el Río Grande es un lugar muy importante para la ecología de Texas y de Coahuila. “Es un tema incomprensible para nosotros a estas alturas de la historia de la humanidad, que dos naciones —y ese fue mi mensaje que yo le mandé al presidente—, no tiene precedente ese mensaje entre dos naciones que son amigas. No tiene precedente”, insistió.Rubén Moreira reiteró que se tiene que buscar la prosperidad de los países centroamericanos, destacó que los gobernadores del País, integrantes de la Conago ya dieron su respaldo al presidente de México, Peña Nieto.“Es tiempo de México, de unidad en torno a nuestro País, al Presidente, a la decisión que vamos a tomar o la que se va a tomar. A la que sea la mejor. No puede ser las más pragmática tampoco, porque discúlpenme, somos un País y si hoy permitimos eso, dentro de 20 años permitimos otra parte, otra cosa”, remarcó el mandatario coahuilense.“Nosotros –resaltó– hemos sido socios comerciales de los americanos en seguridad y en sus guerras. A lo mejor pareciera haber sido hace muchos años, sí, pero son 18 años antes de que yo naciera. En el tiempo de nuestros padres, cuando nosotros mandamos jornaleros a los Estados Unidos a cubrir los puestos de trabajo. Ayudamos con petróleo a los Estados Unidos a enfrentar la guerra. Nos sumamos a la guerra y enviamos hombres a combatir por ellos. Nosotros enviamos a la Unión Americana muchas materias primas... Entonces no podemos ser tratados de esa manera", sentenció.