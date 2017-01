Diputados respaldan a EPN por cancelar encuentro con Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Diputados federales de diferentes fuerzas políticas respaldaron la decisión del presidente de la República de cancelar la reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pero también pidieron al titular del Ejecutivo que sea más enérgico y defienda la dignidad para los mexicanos. Además lamentaron que no haya convocado a los integrantes de San Lázaro para apoyarlo en sus decisiones.El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños, respaldó al Presidente de la República en su decisión de cancelar su encuentro con Donald Trump, pero le pidió actuar con más firmeza y dignidad. Reiteró que no es negociable que México pague por el muro y llamó a toda la clase política a conformar un frente común para defender al País.“Hacemos un llamado a la unidad nacional. A los pueblos y naciones del mundo hacemos saber que el titular del Ejecutivo federal de México, Enrique Peña Nieto , no está solo. Refrendamos nuestra solidaridad y acompañamiento en estos momentos definitorios”, expresó.Reiteró que el levantar un muro no beneficia a ninguno de los dos países y generará daños ambientales, económicos y comerciales. Dijo que desde el Congreso no se autorizará ni un centavo para la construcción del dique.Por su parte, el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho , también cerró filas en torno al titular del Ejecutivo para no asistir a la reunión en Washington. Dijo que los legisladores del PRI acuden al llamado del Presidente para hacer un frente común junto a él.“Totalmente de acuerdo con la decisión del Presidente @EPN; en torno al Jefe de Estado, México saldrá adelante”, posteó a través de su cuenta en la red social de Twitter.Aunque criticó que el Presidente de la República no haya cancelado su visita a Estados Unidos desde el miércoles por la noche, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri respaldó al titular del Ejecutivo, pero mencionó que es momento de que nuestro país voltee a ver otros mercados del mundo.No quiso calificar si Luis Videgaray se debe ir como canciller, pero sí mencionó que en este debate con Estados Unidos, el titular del Ejecutivo se ha visto solo.“No podemos hacer otra cosa más que respaldar la postura, porque además es coincidente con lo que nosotros pensábamos. Insisto en que esta decisión debió haberse tomado desde ayer (miércoles). Pero bueno, se ha tomado ahora y ahora lo que necesitamos es una gran concertación nacional con el propósito de fijar una postura del País ante la problemático que estamos viviendo. Eso me parece que es importante, e insisto, que tiene que ser el Congreso, porque me parece que es el Congreso el que tiene en este momento la fortaleza para hacerlo”, describió el perredista oaxaqueño.Asimismo, la coordinadora de Morena, Rocío Nahle reconoció que dignifica a México la decisión de presidente Enrique Peña Nieto de no acudir a la reunión con Donald Trump, prevista para el próximo martes. Sugirió que el gobierno de México acuda a los organismos internacionales a denunciar las conductas xenofóbicas y del maltrato del gobierno del vecino país del norte y “exigir el respeto que nos merecemos”.También dijo que le han planteado al presidente Peña Nieto “que no licite ni un bloque más en el Golfo de México (para la explotación de petróleo), dentro de la Ronda 1, ya que beneficia sobre todo a empresas de capital norteamericano”.La Ronda 1 es la primera licitación pública internacional para la exploración y extracción de hidrocarburos en territorio mexicano.