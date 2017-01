Urge AMLO a Peña Nieto para acudir a la ONU por acciones de Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, pidió al presidente Enrique Peña Nieto convocar a especialistas en derecho internacional, así como de la academia, para presentar una demanda ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra del gobierno de Estados Unidos por la construcción del muro en la frontera de ambos países, al considerarlo como una violación a los derechos humanos y un ejercicio de discriminación racial.“De manera urgente, que se presente la demanda en contra del gobierno de Estados Unidos por violación de derechos humanos y racismo, que no se pierda tiempo porque Trump puede hacer cualquier cosa, que no manejen ellos la agenda, que no tomen la iniciativa, ya hay que actuar", dijo.El dos veces candidato presidencial consideró que ya se tardó el presidente Peña Nieto en plantear la demanda ante la ONU. "Que ya no haya encuentro, vamos a tribunales internacionales y vamos a la defensa de los derechos de los migrantes, vamos a tribunales internacionales a defender la justicia y a apoyar no sólo a los mexicanos migrantes, sino a todos los migrantes del mundo ante la agresión que significa el que Trump quiera convertir a Estados Unidos en un gueto, en un espacio cerrado completamente", expuso.López Obrador, quien acompañó en un mitin a la precandidata a la gubernatura del Estado de México por Morena, Delfina Gómez, expresó en Tlalmanalco que el presidente Peña Nieto necesita el apoyo y la fortaleza para enfrentar esta situación del extranjero."Sí procede la demanda en términos técnicos, porque es una denuncia que hay qué hacer ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y hay instancias como el tribunal de La Haya, pero hay que agotar todo el procedimiento en este caso", opinó.El dirigente partidista solicitó también a Peña Nieto responder y convocar a especialistas en derecho internacional y de la academia para la elaboración de la denuncia e ir personalmente a la ONU a entregarla.El líder nacional de Morena anticipó que ese instituto político presentará una demanda ante la ONU, aunque reconoció que debe hacerlo el Jefe del Ejecutivo mexicano porque es una denuncia contra el gobierno estadounidense.“Debemos defender a nuestra nación y a nuestro pueblo. Ahora nosotros estamos apoyando al gobierno de México porque es una situación difícil, la patria es primero. Nosotros tenemos que pensar en los intereses de la nación y no tener una actitud mezquina", afirmó.Asimismo, respaldó la decisión del presidente de no acudir al encuentro con Donald Trump en Washington, programada para el 31 de enero."Es lo mínimo no asistir en protesta, pero no queremos sólo eso, hay que convocar a especialistas en derecho internacional y académicos para que nos ayuden a preparar la demanda. Considero importante que todos sepamos esto, ojalá que Peña represente con dignidad a nuestro pueblo y a nuestra nación", reiteró.