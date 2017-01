Gobernador de Zacatecas aplaude postura de Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobernador, Alejandro Tello Cristerna, quien encabeza un estado migrante por tener casi un millón de zacatecanos radicados en Estados Unidos, dijo que respalda totalmente la postura nacionalista del presidente Enrique Peña Nieto que es para defender ante todo la integridad de los connacionales.En entrevista con EL UNIVERSAL, el gobernante zacatecano aplaudió la postura del presidente mexicano, porque se deja en claro de que “nosotros (los mexicanos) somos sus socios comerciales, pero no somos sus súbditos. Ni tampoco se debe estar bajo las amenazas del vecino país del norte”, añadió.Por ello, consideró que las reacciones y declaraciones emitidas por el presidente Donald Trump realmente son “temas mediáticos” que dan muestra de que el gobernante estadounidense “no mide sus palabras ni las consecuencias” que éstas puedan tener para ambos países.Respecto la postura de Donald Trump, al hacer el anuncio de que la construcción del muro fronterizo va beneficiar a México y Estados Unidos para frenar la migración de centro américa y los cárteles mexicanos, Alejandro Tello dijo que ojalá con esa visión del presidente estadounidense ayude a detener el indiscriminado flujo de armas que entra a México de forma ilegal.Por lo pronto, dijo que esta situación se analizará al interior de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y con el gobierno federal para ver qué es lo más conveniente para todos los mexicanos: “yo creo que no hay mal que por bien no venga”.Mientras tanto, consideró necesario analizar las condiciones diferentes que se presenten para hacer alianzas con América del sur, con Asia y otros países que también beneficie a México.El gobernador de Zacatecas también refiere que ya ha tenido reuniones con los líderes de los clubes de migrantes zacatecanos que radican en distintas partes de Estados Unidos, con el objetivo de ofrecer asesoría legal a los connacionales que pueden ser deportados.Sin embargo, también aclara que en el caso de Zacatecas no se espera una deportación masiva, pues explica que aunque es alto el número de migrantes zacatecanos que viven en el vecino país, una gran mayoría tiene una estancia legal con ciudadanía en Estados Unidos.