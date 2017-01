Trump estará loco, pero a los locos se les amansa: Cárdenas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que el gobierno mexicano debe ser más firme ante los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, en la defensa del país, y que ahora está más claro por qué no debe ir el presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos.“Más claras no pueden estar las cosas, no se trata de ir simplemente a agachar la cabeza y doblarse ante esta actitud agresiva del gobierno de Estado Unidos, del presidente de Estados Unidos”, expuso.“Me parece que tiene que haber una actitud de defensa de los intereses del país, de defensa de los mexicanos de este lado de la frontera y de aquel lado de la frontera”.Dijo que no sabe a qué pueda ir el presidente Peña Nieto a Estados Unidos. Si va a ir a decir que México pagará el muro, que vaya, si espera otra cosa, no es el momento de ir, mencionó.Una visita presidencial, aseveró, debe “plancharse” el camino antes de hacer presencia.En entrevista con Luis Cárdenas, en MVS, el ex líder nacional perredista opinó que debe esperarse que el Estado mexicano adopte una actitud de defensa del país, y en ese momento podría obtener respaldo social de la gente.“En otras condiciones, estamos viendo a un gobierno humillado, a un gobierno sometido y a un gobierno callado. No es eso lo que quisiéramos los mexicanos de nuestro gobierno”.Cuauhtémoc Cárdenas planteó que el gobierno mexicano debe ser más firme y más claro sobre cómo se defienden los intereses del país.Sobre el Tratado de Libre Comercio, mencionó que si hay que negociar, primero pensar en cómo defender la economía del país, en defensa de los importadores y exportadores de México.Pero negociar con Trump, está loco, inquirió Luis Cárdenas.- Pues estará loco, pero a los locos se les amansa no.- ¿Cómo?- Pues ora sí que sobándoles el lomo, vamos a ver cómo se logra.Asentó que la unidad del país pude lograrse en función de lo que el convocante proponga.