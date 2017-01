Peña Nieto evalúa cancelar cita con Trump a fin de mes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El presidente Enrique Peña dijo que México exige respeto como la nación soberana que es, luego de anuncio de construcción de muro de Trump.Peña lamentó el anuncio de Donald Trump de la construcción de un muro fronterizo.“Lamento la decisión de continuar la construcción de un muro que desde hace años lejos de unirnos nos divide. México no cree en los muros, lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro”.El titular del Ejecutivo ordenó que los 50 consulados de México en Estados Unidos se conviertan en defensorías de migrantes.Además, dijo que tras el encuentro de funcionarios federales en Washington evaluará los siguientes pasos a seguir.Una autoridad del Gobierno federal dijo que el presidente Peña Nieto está “evaluando” la posibilidad de cancelar su visita a Washington tras la orden emitida por Trump para comenzar la construcción de un muro en la frontera de ambos países.La decisión de repensar el viaje ocurre en medio de críticas en México, donde diversos actores han reprobado la que consideran una postura débil de Peña para enfrentar las políticas migratorias de Trump.La fuente del Gobierno mexicano, que habló a condición de mantener el anonimato, dijo a AP que “se está evaluando” la cancelación del viaje prevista para el 31 de enero. Declinó ahondar en el tema.El mandatario de EU firmó ayer dos decretos que entre otras cosas ordenan construir el muro en la frontera.La firma de los decretos coincidieron con una visita a Washington del canciller Luis Videgaray y del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quienes alistarían la visita de Peña Nieto.