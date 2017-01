De finalizar TLCAN, todos perderán, opina Index

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un cambio drástico en las reglas de comercio entre México y Estados Unidos hará que ambos países pierdan, aseveró el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).Frente a este escenario, las maquiladoras están listas para “reinventarse” y “adaptarse” a la realidad que surja, dijo el presidente del Index, Federico Serrano.Comentó que el reabrir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puede tener consecuencias y se corre el riesgo de romper el balance comercial y económico de México, Estados Unidos y Canadá.Serrano dijo que todo cambio que se haga debe necesariamente contar con un análisis de la administración de comercio internacional, el cual probablemente concluirá que abra impactos para el mercado estadounidense.En conferencia, el asesor de Index, Jorge Montañez, dijo que en el escenario de que se modifique el TLCAN radicalmente puede tener impactos cuyas pérdidas son difíciles de medir. Explicó que no se puede tener un plan B si todavía no se conoce el plan del gobierno.Por ello, dijo que esperarán a la reunión entre el gobierno y la iniciativa privada una vez que regresen los secretarios de Economía y Relaciones, Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray , respectivamente.El director general de Index, Juan Antonio Vázquez, dijo que el sector privado se prepara para negociar antes que tomar cualquier otra decisión porque dijo no conviene una guerra comercial.Explicó que en el caso de que se decida que no hay condiciones adecuadas para mantenerse en el tratado trilateral, lo primero que hay que hacer es analizar y balancear la situación sobre costos y beneficios de retirar a México del acuerdo.Los representantes del sector maquilador explicaron que la llegada del presidente Trump a Estados Unidos genera incertidumbre entre el sector, por lo que hay muchos proyectos que se han frenado mientras se define el rumbo de negociaciones bilaterales.