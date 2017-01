Hacen frente contra el muro; EPN evalúa acciones a seguir

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Intelectuales, escritores, gobernadores y líderes de partidos políticos criticaron la construcción del muro que Donald Trump inició ayer al firmar una orden ejecutiva y exhortaron al presidente de México, Enrique Peña Nieto , a posponer su vista a Estados Unidos, programada para el 31 de enero.Anoche el Presidente reprobó la decisión de Trump de iniciar la construcción del muro."Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que, desde hace años, lejos de unirnos, nos divide."México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro", manifestó.Ordenó que los 50 consulados de México en EU se conviertan en defensorías de los migrantes."Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington, y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores", dijo, "habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir".Anoche el canciller Luis Videgaray consideró que hay señales alentadoras en el discurso que dio Trump ayer y que la reunión entre los presidentes para el martes 31 de enero sigue en pie hasta el momento.